القطراني يطلع على سير عمل وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والتعدين

عقد النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، اليوم الاثنين، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس اجتماعا مع وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الصناعة والتعدين احمد ابوهيسه.

واطلع القطراني على سير العمل بالوزارتين مؤكدا على ضرورة التنسيق المشترك لاعداد الخطط اللازمة لنمو الاقتصاد والصناعة في البلاد بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك للدفع بعجلة التنمية وتوفير البيئة المناسبة لاستغلال موارد الدولة لتحقيق أعلى مردود منها لغرض تنويع مصادر الدخل .