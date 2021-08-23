«المفوضية»: التسجيل بالخارج شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ الأسبوع الأول

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن منظومة تسجيل الناخبين بالخارج، شهدت خلال الأسبوع الأول من افتتاحها ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المسجلين اعتباراً من يوم 18 أغسطس 2021م، عدد (2,378) ناخباً من بينهم (1,769) من الرجال، و(582) من النساء.

وقالت المفوضية في بيان صادر عنها: “كان عدد المسجلين سابقاً من الخارج (4,494) ناخباً من بينهم (2,936) من الرجال، و(1,558) من النساء.

وأضاف “بهذا يكون العدد الكلي للمسجلين من الخارج حتى تاريخ هذا اليوم 23 أغسطس 2021م، عدد (8,872) ناخباً من بينهم (4,732) من الرجال، و (2,140) من النساء، وكانت نسبة الزيادة في التسجيل مقارنة بعدد المسجلين سابقاً 53%”.

وتابع “بالنظر إلى هذه الزيادة المرتفعة التي تحققت خلال أسبوع واحد فقط من افتتاح المنظومة، يسر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تتوجه بالتهنئة إلى المسجلين من الجاليات الليبية بالخارج، وتثمن عالياً تحليهم بروح الوطنية وتطلعاتهم نحو بناء وطنهم ليبيا”.

واستطرد البيان “تدعو المفوضية كافة المواطنين المقيمين بالخارج ممن لم يسجلوا بعد، إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة في التسجيل، من خلال رابط التسجيل https://voteabroad.ly/”.