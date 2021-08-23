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ميناء بنغازي: دخول 848 سيارة قادمة من أوروبا وكوريا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول 848 سيارة وشاحنة منها 259 سيارة قادمة من السوق الأوروبية و583 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل السيارات (أڤيڤا ) وعلى متنها عدد 259 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية فيما غادرت الميناء السفينة (سي باترس) بعد تفريغ حمولتها من السيارت وعددها 589 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وأشار ميناء بنغازي إلى دخول سفينة نقل الحاويات( إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 363 حاوية بضائع مختلفة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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