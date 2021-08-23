وفد من البنك الدولي يبحث مع الدبيبة خطة مقترحة للعمل بها في ليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم اجتماعًا، مع وفد من البنك الدولي ، الذي يزور طرابلس هذه الأيام، لعقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وزير المالية خالد المبروك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

وخصص الاجتماع لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية .

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

يذكر أن هنرتيزفون كلفت لتكون ممثلًا مقيما بليبيا لمجموعة البنك الدولي .

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