«القطراني»: سنعقد المزيد من الاجتماعات لحلحلة مشاكل «وزارتي الإسكان والصناعة»

عقد حسين اعطيه القطراني نائب رئيس الحكومة، صباح اليوم وكيل وزارة الصناعة والمعادن منصف الشلوي ووكيل وزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي.

اطلع القطراني، على سير عمل الوزارتين بالاضافة إلى عرض جملة من المشاريع الخاصة بالوزارتين المزمع تنفيذها ضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض، كما تطرق المجتمعون للمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد السبل الرامية إلى حلحلتها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد العديد من الاجتماعات الدورية لغرض المتابعة والتنسيق المشترك لغرض حلحلة كافة الاشكاليات المتعلقة بالمشاريع المتعاقد عليها من قبل الجهتين، بالاضافة إلى وضع آلية محددة لاصدار التفويضات المالية اللازمة لسداد المستخلصات الخاصة بالمشاريع طبقا للاجراءات المعمول بها و المؤيدة لعملية الصرف.