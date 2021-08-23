وزير النفط: يمكن زيادة التعاون مع شركتي إيني وتوتال

أكد وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون أن شركتي ايني وتوتال تعدان من الشركات النفطية الكبيرة العاملة فى ليبيا، ويمكن زيادة التعاون في مجال الاستثمار بما يخدم أهداف الوزارة .

وقال عون خلال اجتماعه اليوم الاثنين بمكتبه مع وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت محمد العبار بحضور المستشار القانوني للوزارة عادل فرج جبريل أن الوزارة تدعم برامج وخطط زيادة الإنتاج وتطوير الإكتشافات بالتعاون مع الشركات الأمريكية وشركتي ايني وتوتال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز.

وبين أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني لمؤتمر النفط والغاز المزمع عقدهما في كل من تكساس وطرابلس.

من جانبه أكد وكيل وزارة النفط لشئون الإنتاج أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كل الدعم لإنجاح المؤتمرين لفتح آفاق التعاون المثمر للإستثمار مع الشركات الأمريكية العملاقة فى مجال النفط والغاز، كما أكد أن فرص زيادة التعاون مع شركتي ايني وتوتال للإستثمار فى ليبيا مرحب بها.