عون: مستعدون لزيادة التعاون مع «توتال» و«إيني» والشركات الأميركية

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون استعداد الوزارة لتعزيز التعامل مع الشركات الأميركية الكبرى المتخصصة فى صناعة النفط، إضافة إلى شركتي «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية.

واعتبر أن هاتين الشركتين من الشركات النفطية الكبيرة العاملة فى ليبيا، وأنه بالإمكان زيارة الاستثمارات معهما بما يخدم أهداف الوزارة.

وأشار، خلال لقائه مع وكيل الوزارة لشؤون الانتاج رفعت العبار بحضور المستشار القانوني للوزارة عادل فرج جبريل، اليوم الإثنين، إلى التطلع إلى تنفيذ برامج وخطط لزيادة الانتاج وتطوير الاكتشافات بالتعاون مع هذه الشركات.

وتناول الاجتماع أبرز ماء جاء في لقاء الدبيبة مع وكالة بلومبيرغ، خصوصا ما يتعلق بمؤتمري النفط والغاز المزمع عقدهما في كل من تكساس وطرابلس، وعروض الشركتين الإيطالية والفرنسية للاستثمار في مجل النفط والغاز في ليبيا .

وقال العبار إن الوزارة على استعداد تام لتقديم كل الدعم لإنجاح المؤتمرين لفتح آفاق التعاون المثمر للاستثمار مع الشركات الأميركيية العملاقة فى مجال النفط والغاز، كما أكد أن فرص زيادة التعاون مع شركتي ايني وتوتال للاستثمار فى ليبيا مرحب به.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا