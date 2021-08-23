زيادة بنسبة 53% لمنظومة الناخبين في الخارج

بلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 2,378 ناخبًا، من بينهم 1,769 من الرجال، و582 من النساء، وذلك منذ 18 أغسطس الجاري، وهو تاريخ بدء التسجيل، وفق إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية، عبر الصفحة الرسمية على “فيس بوك”: عدد المسجلين سابقًا من الخارج بلغ 4,494 ناخبًا، من بينهم 2,936 من الرجال، و1,558 من النساء.

وأضافت: العدد الكلي للمسجلين من الخارج بلغ حتى اليوم الاثنين، 6,872 ناخبًا، من بينهم 4,732 من الرجال، و2,140 من النساء، بنسبة زيادة قُدّرت بـ 53%.

يأتي ذلك في حين دعت المفوضية كافة المواطنين المقيمين بالخارج، ممن لم يُسجّلوا بعد، إلى انتهاز الفرصة والمشاركة في التسجيل، مثمنةً تحلّيهم بروح الوطنية وتطلعاتهم نحو بناء ليبيا.

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