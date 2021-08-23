المصرف المركزي يبحث خطة توفير السيولة

بحث مصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية خطة توفير السيولة والمقاصة بين المصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الاثنين بإدارة الرقابة على المصارف والنقد مع المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي وشركات الدفع الالكتروني وشركة معاملات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا أهمها المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني وربط فروع المصارف بالمنظومة المصرفية وموضوع خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة والمقاصة بين المصارف.