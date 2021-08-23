“إدارة القانون”: تعيين السفراء اختصاصٌ أصيلٌ للمجلس الرئاسي

أصدرت إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء “رأيًا قانونيًا” بخصوص مسألة انعقاد الاختصاص في تعيين السفراء والقناصل وممثلي البعثات الديبلوماسية، وذلك ردًا على مراسلة من المجلس الرئاسي بهذا الخصوص.

وجاء في الفتوى، التي حصلت “218” على نسخة منها؛ أن مسألة الاختصاص بشأن تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية؛ تنعقد للمجلس الرئاسي مجتمعًا، بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة وفقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بينما تُسند مهمة تسمية القناصل إلى مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزارة الخارجية.

يُذكر أن هذه الفتوى تكشف حدة الخلاف بين الحكومة والمجلس الرئاسي حول مسألة تعيين السفراء، والتي طفت على السطح بعد قرار وزارة الخارجية تنحية سفيرة ليبيا بواشنطن من منصبها والذي رفضته، بدورها، محتجةً بدعم المجلس الرئاسي لها.

يُضاف إلى ذلك التسريبات حول عزم الحكومة تعيين سفراء وقناصل، دون الرجوع للمجلس الرئاسي؛ مما يدفع الخلاف إلى تصعيد محتمل.

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