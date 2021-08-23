السفارة الأمريكية: مؤتمر الجزائر مبادرة لتأمين انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ، أطلع السفير ريتشارد نورلاند، في تونس اليوم، على خطط الجزائر لاستضافة وزراء خارجية دول الجوار دعما لانتخابات ليبيا والجهود المبذولة لوقف انتشار العنف المنطلق من الجنوب الليبي.

وتابعت السفارة، ترحب الولايات المتحدة بهذه المبادرة كجزء من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتأمين انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر اجتماعا وزاريا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا يومي 30 و31 أغسطس الجاري، بحضور وزراء خارجية كل من مصر، ليبيا، تونس، السودان، التشاد والنيجر وسينعقد يومي 30 و 31 أغسطس الجاري.

وسوف يحضر الاجتماع ممثلون عن الأمين العام للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ويهدف الاجتماع لمساعدة ليبيا على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها وسيقتصر على الدول الحدودية المعنية مباشرة باستقرار ليبيا.

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