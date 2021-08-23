ضبط تاجر مخدرات يتخذ من محل تجاري ببنغازي وكراً لبيع “الترامادول”  

ألقى “قسم التحريات العامة” القبض على تاجر مخدرات متلبساً في الجرم المشهود بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة متخذاً محلاً تجارياً بآحد الأحياء السكنية ببنغازي مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بحسب بيان مديرية أمن بنغازي، فإنه عقب القيام بأعمال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية وبإعداد كمين محكم له بمهنية أعضاء التحريات تم ضبط التاجر متلبساً بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة نوع تامول “ترامادول”و مبلغ مالى من حصيلة البيع وبالانتقال به للقسم وبحوزته الضبطيات للاستدلال معه واتخاذ الإجراءات القانونية واحالته إلى جهات الاختصاص .
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