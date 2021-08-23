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ضبط تاجر مخدرات يتخذ من محل تجاري ببنغازي وكراً لبيع “الترامادول”  

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ألقى “قسم التحريات العامة” القبض على تاجر مخدرات متلبساً في الجرم المشهود بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة متخذاً محلاً تجارياً بآحد الأحياء السكنية ببنغازي مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بحسب بيان مديرية أمن بنغازي، فإنه عقب القيام بأعمال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية وبإعداد كمين محكم له بمهنية أعضاء التحريات تم ضبط التاجر متلبساً بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة نوع تامول “ترامادول”و مبلغ مالى من حصيلة البيع وبالانتقال به للقسم وبحوزته الضبطيات للاستدلال معه واتخاذ الإجراءات القانونية واحالته إلى جهات الاختصاص .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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