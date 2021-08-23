المنفي يبحث مع المبعوث الأممي إجراء الانتخابات في موعدها

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الاثنين مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيتش”، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وبإجراء الانتخابات في موعدها وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة.

وأشاد رئيس البعثة الأممية بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.