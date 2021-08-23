المجلس البلدي غريان يرفض إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان ويصفها بـ«الباطلة»

أعلن المجلس البلدي غريان ترحيبه بفتح منظومة سجل الناخبين الخاصة بالبلدية، معتبرًا أن قرار إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان «باطل ولا يستند إلى أساس قانوني».

وقال المجلس، في بيان أمس الأحد، إنه يبارك «قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المنشور على صفحتها الرسمية بتاريخ 22 أغسطس بشأن فتح منظومة سجل الناخبين الخاصة ببلدية غريان».

ودعا البيان جميع المواطنين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق، مؤكدًا على فئة الشباب «ضرورة خوض غمار التجربة الانتخابية بكل جدارة باعتبارها السبيل الأمثل للتداول السلمي على السلطة والضمان لترسيخ دولة المؤسسات وقطع دابر الديكتاتورية والاستبداد».

واعتبر المجلس أن «قرار إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان باطل ولا يستند إلى أساس قانوني»، كاشفًا اعتزامه الطعن إداريًّا وقضائيًّا في كل الإجراءات المتعلقة بأي انتخابات في منطقة العربان.

وساق المجلس عددًا من الأسباب قال إنها تثبت وجهة نظره فيما يتعلق بـ«ببطلان انتخابات منطقة العربان»، ومنها:

– كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 4293 – 21 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 الموجه للجنة المركزية للانتخابات البلدية بشأن المطالبة بإجراء انتخابات المجلس غريان على كامل الدائرة الانتخابية للبلدية طبقًا لانتخابات سنة 2014.

– كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ذاته الموجه إلى وزارة الحكم المحلي بشأن المطالبة بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي المتعلق بتشكيل مجلس تسييري في منطقة العربان لصدوره بالمخالفة للقانون.

– قرار استحداث بلدية في منطقة العربان صدر بموجب قرار من حكومة عبدالله الثني في المنطقة الشرقية سنة 2014 بالمالخلفة لقانون الإدارة المحلية.

– عدم تحديد النطاق الإداري للبلدية المستحدثة في منطقة العربان يجعل كل قراراتها باطلة.

– قرار استحداث بلدية في منطقة العربان من جملة القرارات الموقوفة بموجب المادة 62 من الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2014، التي تقضي بتشكيل لجنة لإعادة النظر في القرارات الصادرة ما بين 4 أغسطس 2014 وحتى 17 ديسمبر 2017، وإلى هذا التاريخ لم يتم البت في هذه اللجنة.

– قرار وزير الحكم المحلي رقم 215 لسنة 2015 والمتعلق باعتماد المحلات التابعة لبلدية غريان وعددها 58 محلًا من ضمنها كل المحلات الواقعة في منطقة العربان وعددها 8 محلات.

– توفر شروط رفع الدعاوى القضائية من أهلية وصفة ومصلحة يخول بلدية غريان لملاحقة أي مسؤول يتجاوز حدود اختصاصه أو يتمنع عن تطبيق نصوص القانون وأحكام القضاء جنائيًّا ومدنيًّا وإداريًّا.

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