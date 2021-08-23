السفير البريطاني يؤكد للمنقوش على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 وبرلين 2

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير المملكة المتحدة نيكولاس هوبتون، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في ليبيا.

وعبرت المنقوش، بحسب مكتبها الإعلامي، عن شكرها وتقديرها للسفير ولبلاده على دعمها للمجلس الرئاسي ، وحكومة الوحدة الوطنية، وجهودهما في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه عبر سفير المملكة المتحدة عن سعادته بلقاء الوزيرة وامتنانه للجانب الليبي على كل ما لاقاه من حسن المعاملة، ومساعدة طيلة عمله بليبيا.

وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا ، في ظل وجود سلطة تنفيذية واحدة تقدم خدماتها لكافة مناطق ليبيا .

وتناول اللقاء أهمية السير قدماً في تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 وبرلين 2، وملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

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