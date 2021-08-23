وزيرة الخارجية تودع سفير بريطانيا برسالة شكر

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس ، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، نيكولاس هوبتون ، سفير المملكة المتحدة ، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في ليبيا.

وعبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للسفير ولبلاده على دعمها للمجلس الرئاسي ، وحكومة الوحدة الوطنية، وجهودهما في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه عبر سفير المملكة المتحدة ، عن سعادته بلقاء الوزيرة ، وامتنانه للجانب الليبي على كل ما لاقاه من حسن المعاملة ، ومساعدة طيلة عمله بليبيا.

وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا ، في ظل وجود سلطة تنفيذية واحدة تقدم خدماتها لكافة مناطق ليبيا .

وتناول اللقاء أهمية السير قدماً في تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 وبرلين 2، وملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.