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وزيرة الخارجية تودع سفير بريطانيا برسالة شكر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس ، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، نيكولاس هوبتون ، سفير المملكة المتحدة ، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في ليبيا.

وعبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للسفير ولبلاده على دعمها للمجلس الرئاسي ، وحكومة الوحدة الوطنية، وجهودهما في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه عبر سفير المملكة المتحدة ، عن سعادته بلقاء الوزيرة ، وامتنانه للجانب الليبي على كل ما لاقاه من حسن المعاملة ، ومساعدة طيلة عمله بليبيا.

وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا ، في ظل وجود سلطة تنفيذية واحدة تقدم خدماتها لكافة مناطق ليبيا .

وتناول اللقاء أهمية السير قدماً في تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 وبرلين 2، وملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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