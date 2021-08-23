هذه نتائج لقاء وزير النفط وسفير مالطا

رحب وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا بجهود إعادة فتح قسم التأشيرات للطلبة وللعلاج ولرجال الأعمال، كمرحلة أولى للتعاون المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن عون أشاد بالعلاقات الليبية المالطية، ورحب بعودة نشاط السفارة المالطية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين ‏البلدين الصديقين، خاصة بجهودها لإعادة فتح قسم التأشيرات للطلبة وللعلاج ولرجال الأعمال، كمرحلة أولى للتعاون المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية.

‏وأكد السفير المالطي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، ولا سيما في مجال ‏النفط والغاز.