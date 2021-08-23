حويلي: نتخوف من تغول الرئيس القادم إذا ما تم انتخابه قبل وضع الدستور

ليبيا – أرجع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي تفضيل تيار الإسلام السياسي والقوى بالغرب الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية لتخوفهم من احتمالية تغول الرئيس القادم إذا ما تم انتخابه قبل وضع الدستور.

حويلي وفي تصريحات خااصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “قد يستغل هذا الرئيس ما يراه دعمًا وشرعية شعبية ويتحول تدريجيًا إلى ديكتاتور، خاصةً في ظل عدم النص على صلاحياته دستوريًا”، مقللًا من مخاوف البعض من التمديد لحكومة الوحدة الوطنية، مضيفًا :”ستتحول مع إجراء الانتخابات التشريعية لحكومة تصريف أعمال أي لن تكون قادرة على مباشرة أي اتفاقيات”.

وانتهى حويلي إلى التأكيد على أنه رغم وجود غالبية تميل لمقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأمر قد يحسم في الجلسة المقبلة لملتقى الحوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية