الدبيبة يبحث التعاون مع البنك الدولي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع وفد من البنك الدولي، تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك في ليبيا والتي سيتم وفقها العمل مع الوزارات المعنية.

حضر اللقاء وزير المالية خالد المبروك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

وأكد الدبيبة على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي، في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن البنك الدولي قد كلف السيدة “هنر تيزفون”، لتكون ممثلة مقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا.

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