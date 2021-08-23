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رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس  23 أغسطس 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور، “محمد المنفي”، صباح اليوم الإثنين رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد “يان كوبيتش”، للتباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وبإجراء الإنتخابات في موعدها وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد.

كما ناقش اللقاء الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة.

وأشاد رئيس البعثة الأممية بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، تمهيداً لإجراء الإستحقاق الإنتخابي لتحقيق إستقرار دائم في البلاد. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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