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ضبط شخص متهم بقتل مواطن عثر على جثته في سوق الخميس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، القبض على شخص متهم بقتل أحد المواطنين عثر علي جثته بمنطقة سوق الخميس، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأوضحت الوزارة أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة سوق الخميس بمديرية أمن الخمس مفاده العثور على جثة مجهولة الهوية عليها آثار أعيرة نارية.

وأضافت أنه جرى على الفور تكليف فريق أمني من أعضاء قسم البحث الجنائي لمباشرة التحقيق في الواقعة ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الفريق الأمني تمكن من التعرف على هوية الجثة التي تبين أنها تعود للمواطن «ز.أ.ا»، وكذلك التعرف على الجاني وضبطه وهو «م.أ.ز.أ»، وذلك من خلال التحري وجمع المعلومات.

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بوابة الوسط

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  • كذب .. وكله اشاعات من بني وليد وورشفانة لما الله حرقهم هما ومصانعهم واسواق تهريبهم وغنائمهم …وحياشهم هربت منها البركة وحيوطهم تصمرت باللعن من عند الله

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  • وأضافت ..!!!!

    كذب .. وكله اشاعات من بني وليد وورشفانة لما الله حرقهم هما ومصانعهم واسواق تهريبهم وغنائمهم …وحياشهم هربت منها البركة وحيوطهم تصمرت باللعن من عند الله

    رد