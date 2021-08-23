الحكومة تعتمد اللواء مسعود ارحومة مُدّعياً عاماً عسكرياً

أدّى المُدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود ارحومة اليمين القانونية اليوم الاثنين، أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزيراً الدفاع.

اللواء مسعود ارحومة سيشغل المنصب خلفا ً للواء خالد ميلاد سليمان، وسبق لرحومة أصيل مدينة الرجبان أن تولى المنصب بقرار صادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قبل أن يُواجَه القرار بالرفض من أطراف نافذة في العاصمة، على خلفية شغله مهام وكيل وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة في البيضاء قبل أن يستقيل من منصبه أواخر سنة 2015.

يُذكر أن قرارات مكتب المُدعي العام العسكري قد أثارت الجدل مؤخراً، على خلفية إصدارها قرارات بضبط وإحضار سيف الاسلام القذافي، وشخصيات عسكرية قيادية في الجيش الوطني.

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