السايح لقناتنا: نتوقع تزايد أعداد المسجلين في الخارج خلال الأيام القادمة

توقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، تزايد اعداد المسجلين خلال المدة القادمة مشيرا إلى أن الفترة الزمنية المتاحة للجاليات المقيمة بالخارج مريحة لتسجيل أكبر عدد من الناخبين

السايح، وفي تصريح خاص بقناتنا أكد أن عملية تمديد تسجيل الناخبين في الداخل للفترة الجديدة تضمنت إضافة ما يقارب عن 500 ألف ناخب إلى قاعدة البيانات ليبلغ العدد الإجمالي ملوني وثمانمائة ألف.

وقال السايح أن حق الترشح للانتخابات مكفول لك مواطن ليبي تنطبق عليه الشروط الانتخابية سواء من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من الفئات الأخرى.

وحول مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أوضح السائح أن هذا الأمر متعلق بمجلس النواب كونه الجهة التشريعية التي تسن القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات.

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