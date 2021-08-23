التنسيق الأمني مع دول الجوار أبرز مباحثات المنفي مع المبعوث الأممي

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور، “محمد المنفي”، صباح اليوم الاثنين رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيتش”، للتباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وبإجراء الانتخابات في موعدها وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد.

بحسب بيان المجلس، ناقش اللقاء الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة.

وأشاد رئيس البعثة الأممية بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.