الحكومة تبحث تجارة العبور والمنطقة الحرة بالجنوب الليبي

بحث نائب رئيس الحكومة رمضان ابوجناح مع وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه ملف تجارة العبور والمنطقة الحرة بالجنوب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمكت نائب رئيس الحكومة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج متابعة عمل إداراة الوزارات والهيئات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية.

وتطرق الاجتماع لأوضاع مصنع الطوب الرملي ومصنع الإسمنت بوادي الشاطي وعدد من المصانع التابعة للدولة والمتوقفة عن العمل أو المتعثرة.

وتناول الإجتماع عددا من الآراء والمقترحات حول البنود المطروحة والاحتياجات اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة الجنوبية.

من جانبه أكد وزير الصناعة والمعادن على أهمية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في أسرع وقت وبالأخص مصنع الطوب الرملي ومصنع الإسمنت بوادي الشاطي.

وحضر الاجتماع أيضا مدير عام المنطقة الحرة بمصراته ورئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الجنوبية ومدير مكتب المنطقة الحرة بتمنهنت وممثلون عن هيئة تشجيع الاستثمار.