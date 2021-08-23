القبض على طفلين يحتالان على ذويهما

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الإثنين، القبض على طفلين من غوط الشعال في منطقة العزيزية بتهمة الاحتيال على ذويهما، الذين يبلغانهم بأنهما مخطوفان ويحتاجان لفدية لإطلاق سراحهما.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء قسم البحث بوحدة العزيزية بمديرية أمن الجفارة ألقوا القبض على الطفلين «م، ا، ا» و«م، أ، ع» وذلك بعد الاشتباه بهما بالقرب من إحدى محطات الوقود بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه «باستجوابهما اتضح أنهما مقيمان بمنطقة غوط الشعال ويتصلان بذويهما وإبلاغهم بأنهما مخطوفان بإحدى المدن الليبية ويحتاجان مبلغ 16 ألف دينار من أجل إخلاء سبيلهما». وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطفلين وإحالتهما إلى مركز شرطة غوط الشعال.

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