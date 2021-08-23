ليبيا الان

الناطق السابق باسم داخلية تونس : اتحدى وزير الداخلية الليبي ان يتجاوز حدود وزارته نحو الوطية

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

قال الناطق الرسمي السابق بإسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني، اليوم الإثنين، إن ما قاله وزير الداخلية الليبي حول السيطرة التامة على قاعدة الوطية ونفي وجود جهاديين فيها لا أساس له من الصحة.

الشيباني، أكد في تصريح لراديو “أي أف أم”، أن هناك أكثر من 150 عنصر ارهابي تابعين لتنظيم داعش في الوطية الليبية ويريدون تونس وهي معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية التونسية .

وقال : “اتحدى وزير الداخلية الليبي الذي يقول أن قاعدة الوطية تحت السيطرة، أتحداه كان ينجم يفوت محيط وزارته او يدخل القاعدة “، بحسب تعبيره.

وكان وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، قد نفى في رسالة وجّهها إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وجود 100 عنصر إرهابي في قاعدة الوطية بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، وذلك إثر القيام بالتّحريات اللازمة من طرف المصالح الأمنية.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وزير داخلية الدبيبة لا يستطيع حماية ملابسه الداخلية من المليشيات الارهابى ولا يستطيع هذا اللوطى الاقتراب من قاعدة الوطية التركية ولا يستطيع دخولها الا بتصريح من الحمار اكار كما حدث للحداد المشلحى رئيس اركان حريم السلطان .
    واتمنى من الرئيس قيس سعيد طلب دعم عربى مصرى اماراتى اردنى سعودى لمكافحة الارهاب على الحدود التونسية الليبية فهو امن قومى عربى

    رد

  • فعلا وزير الداخلية مجرد صرصور لا يملك شيء هو والوزارة التابعة له امام المليشيات وعصابات الإخوان الاجرامية الموضوع فى ليبيا كبير وخطير الإخوان لن يتركو ليبيا بسلام والانتخابات المقبلة محكوم عليها بالفشل أن لم تسيطر او تفوز جماعات الإخوان فى الانتخابات المدفوعين من الخارج لسرقة هذا البلد وتزيد معاناه المواطن الليبي وعلى الليبيين أن يدركو جيدا بأن أغلب من هم في المشهد السياسى هم عملاء وسراق ولا يريدون خيرا لهذا الوطن

    رد

  • وهل مازن يصلح ان يكون بواب في وزارة الداخلية ليكون وزيرها ؟..هذا المخلوق وجد صدفة ولايملك الا ان يكون عبدا لاسياده ممن باع الوطن لاجل غنائم واهية فلا غيرة ولا رجولة ولانخوة ؟..لعنهم الله اينما كانوا ماداموا ظلمة يحبون ان تشيع الفاحشة في المسلمين ؟.

    رد

  • صدقت يا تونسي الوطيه تحت سيطرت تركيا بالكامل ويمنع علي العملاء الليبيين الإقتراب من الوطيه أقل من 9 كيلو متر وكذلك أمعيتيعه جزء كبير منها يمنع علي العملاء الليبيين الدخول له ورئيس أركان العصابات الارهابيه جندي اول الحداد تم توبيخه في لقاءه مع سيده خلوصي آكار وظهر بمظهر لو واحد غيره كان خلع البدله العسكريه عقب إهانة المحتل التركي له

    رد