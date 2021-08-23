ليبيا الان

“جسر التضامن”.. مبادرة إيطالية لدعم المستشفيات الليبية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا تسليم الدفعة الأولى من المعدات الطبية، إلى مستشفيات مدن صرمان وصبراتة ومرزق.

ودعمت السفارة مستشفى ابن سينا بمدينة سرت بمولد كهربائي بقدرة 500 كيلوات، في إطار مبادرة “جسر التضامن” التي أطلقتها الحكومة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة، بحسب ما ورد في تغريدة عبر حساب السفارة.

يُذكر أن المستشفيات العمومية في ليبيا تعاني نقصاً حاداً في المعدات والتجهيزات الصحية، في ظل انتشار جائحة كورونا، ومطالبات بعضها بدعم عاجل من الحكومة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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