“جسر التضامن”.. مبادرة إيطالية لدعم المستشفيات الليبية

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا تسليم الدفعة الأولى من المعدات الطبية، إلى مستشفيات مدن صرمان وصبراتة ومرزق.

ودعمت السفارة مستشفى ابن سينا بمدينة سرت بمولد كهربائي بقدرة 500 كيلوات، في إطار مبادرة “جسر التضامن” التي أطلقتها الحكومة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة، بحسب ما ورد في تغريدة عبر حساب السفارة.

يُذكر أن المستشفيات العمومية في ليبيا تعاني نقصاً حاداً في المعدات والتجهيزات الصحية، في ظل انتشار جائحة كورونا، ومطالبات بعضها بدعم عاجل من الحكومة.

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