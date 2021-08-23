“جسر التضامن”.. مبادرة إيطالية لدعم المستشفيات الليبية

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا تسليم الدفعة الأولى من المعدات الطبية، إلى مستشفيات مدن صرمان وصبراتة ومرزق.
ودعمت السفارة مستشفى ابن سينا بمدينة سرت بمولد كهربائي بقدرة 500 كيلوات، في إطار مبادرة “جسر التضامن” التي أطلقتها الحكومة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة، بحسب ما ورد في تغريدة عبر حساب السفارة.
يُذكر أن المستشفيات العمومية في ليبيا تعاني نقصاً حاداً في المعدات والتجهيزات الصحية، في ظل انتشار جائحة كورونا، ومطالبات بعضها بدعم عاجل من الحكومة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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