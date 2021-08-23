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برلماني: جلسة استجواب الحكومة ستناقش أوجه إنفاقها منذ توليها السلطة والتقدم المحرز في التحضير للانتخابات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال أحد أعضاء مجلس النواب، إن جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ستتمحور حول مساءلة الحكومة حول حجم وأوجه إنفاقها منذ توليها السلطة رغم عدم حصولها على الميزانية.

وأوضح النائب البرلماني، في تصريحات لموقع “العربية.نت”، أن الجلسة ستناقش أيضًا حصيلة 5 أشهر من العمل من ناحية إنجاز المشاريع التي وعدت بها الليبيين، إلى جانب مدى التقدم المحرز في التحضير للانتخابات القادمة وماذا فعلت لتوحيد المؤسسات.

وبين أن جلسة الاستجواب، ستناقش أيضًا تقديم توضيحات حول مشروع قانون الميزانية الذي طرحته على البرلمان وكيفية إنفاقها، خاصة بعد رفع حجم الميزانية إلى 111 مليار دينار، بعد أن كانت لا تتعدى 98 مليار.

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قناة ليبيا الحدث

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  • كل هذه مسائل فرعية غبية وهناك جرائم ارتكبها الدبيبة بارتمائه فى احضان المليشيات الارهايية ودعمها لمحاربة الجيش الوطنى بالمخالفة لقرار مجلس النواب بتكليف الجيش الوطنى لمحاربة الارهاب ووصل به الحال الى صرف اموال لكلاب النار الذين حاربوا الجيش الوطنى ويعتبرهم ابطال تحرير مع انهم كاتوا مأجورين حاربوا لدعم الفساد ومهربى اليشر والنفط وراينا مجرم دولى مثل صلاح بادى يطلب من الدبيبة اطلاق سراح الدواعش فى سجن معتيقة وارسالهم للحدود مع تونس فكيف يقبل مجلس النواب برئيس عصابة ارهابية تحارب الجيش الوطنى وتتطاول عليه مما يهدد باشعال الحرب وتهديد السلم الاجتماعى وتهديد سلامة اليلاد وعو مايخالف القسم الذى اقسم عليه امام النواب يستجوب سحب ثقة مجلس النواب منه فورا لانقاذ اليلاد من الصعود للهاوية مع تاكد فشل اجراء الانتخايات فى موعدها وعلى مجلس التواب التدخل لاختيار رئيس مؤقت بالانتخاب من نواب البرلمان

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