برلماني: جلسة استجواب الحكومة ستناقش أوجه إنفاقها منذ توليها السلطة والتقدم المحرز في التحضير للانتخابات

قال أحد أعضاء مجلس النواب، إن جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ستتمحور حول مساءلة الحكومة حول حجم وأوجه إنفاقها منذ توليها السلطة رغم عدم حصولها على الميزانية.

وأوضح النائب البرلماني، في تصريحات لموقع “العربية.نت”، أن الجلسة ستناقش أيضًا حصيلة 5 أشهر من العمل من ناحية إنجاز المشاريع التي وعدت بها الليبيين، إلى جانب مدى التقدم المحرز في التحضير للانتخابات القادمة وماذا فعلت لتوحيد المؤسسات.

وبين أن جلسة الاستجواب، ستناقش أيضًا تقديم توضيحات حول مشروع قانون الميزانية الذي طرحته على البرلمان وكيفية إنفاقها، خاصة بعد رفع حجم الميزانية إلى 111 مليار دينار، بعد أن كانت لا تتعدى 98 مليار.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

