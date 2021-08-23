وزير المالية يطالب “البنك الدولي” بتقديم الدعم لإصلاح الاقتصاد

عقد وزير المالية خالد المبروك، اليوم الاثنين ، اجتماعاً مع ممثلي البنك الدولي ،تم من خلاله استعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية في إصلاح المشهد الاقتصادي الوطني بشكل عام ورؤية وزارة المالية في إصلاح النظام المالي بشكل خاص

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، أكد الوزير على ضرورة قيام البنك بتقديم الدعم الفني وتكثيف البرامج التدريبية للكوادر الوطنية للمساهمة في إنجاح برامج الإصلاح.

وكان وفد من البنك الدولي ، الذي يزور طرابلس هذه الأيام، عقد اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم، وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وزير المالية ” خالد المبروك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه ” عادل جمعة” ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء ، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

وخصص الاجتماع لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي ، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية .

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس ، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.