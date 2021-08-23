ضبط 3 آلاف قرص مخدر في مداهمة أمنية بمنطقة الوحيشي

ضبطت قوة فرض القانون ثلاثة آلاف قرص مخدر في مداهمة أمنية بمنطقة الوحيشي في بنغازي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «معلومات وردت لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بنغازي، تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات بمنطقة الوحيشي بالمدينة».

وأضافت أن «قوة فرض القانون قامت على الفور بعمليات جمع المعلومات والبحث والتحري عن الواقعة، وإعداد كمين لضبطهم».

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وأشارت إلى أن القوة «تمكنت من ضبط أحد هؤلاء المروجين وبحوزته 300 شريط من الأقراص المخدرة بإجمالي 3000 قرص».

وتابعت: «بالتحقيق مع المتهم اعترف بأن هذه الكمية المضبوطة تخصه بعد أن قام بجلبها من مصر بمساعدة أحد أقاربه. واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي الأشخاص».

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