“يان كوبيتش” يبحث مع الرئاسي دعم الانتخابات المقبلة

أشاد رئيس البعثة الأممية في ليبيا “يان كوبيتش”، بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” مع كوبيتش في طرابلس اليوم الاثنين، وجرى خلاله التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، وتذليل الصعوبات التي قد تكتنفها، بالإضافة للوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة.

يُذكر أن البعثة الأممية قد دعت مؤخراً الأطراف الليبية للابتعاد عن التصعيد والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، لدعم خارطة الطريق والوصول إلى انتخابات 24 من ديسمبر.

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