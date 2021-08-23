صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يضع خارطة طريق حتى 2023

استلم رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمود عبدالسلام الوشاحي ، اليوم الأثنين، خطة الإصلاح المؤسسي لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي2021 – 2023م.

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، تهدف الخطة المقدمة من لجنة السياسات العامة رسم الرؤية المستقبلية للصندوق والأهداف المخطط لتنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن حزمة الإصلاح المؤسسي للصندوق.

وقدمت اللجنة خارطة طريق مفصلة للمهام والإجراءات والإصلاحات الواجب تنفيذها خلال الفترة القادمة التي من المتوقع أن تحدث نقلة هامة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتغيير كامل لطريقة عمله.

وقد شملت الخارطة معالجة موضوع المحافظ الاستثمارية وتطوير العمل المالي والإداري للصندوق وإصلاح الجانب القانوني بما فيها إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة وتطوير نظم المعلومات وآلية متابعتها.

وقد قدمت اللجنة خلال الاجتماع ملخص عام لنتائج عملها وطريقة تنفيذه خلال فترة محددة، فيما قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من عدد من خبراء الإدارة والتخطيط والاقتصاد من خارج الجهاز الإداري للصندوق للنتائج المتوصل إليها وحثهم على الاستمرار في عملها والمساهمة في تنفيذها بما يحقق الأهداف المرجوة منها.