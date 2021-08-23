ترحيب أمريكي باجتماع دول الجوار الليبي المرتقب في الجزائر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بالمبادرة الجزائرية، لاستضافة وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر.

جاء ذلك على خلفية لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند مع وزير الخارجية الجزائري العمامرة في العاصمة التونسية، حيث اعتبر نورلاند المبادرة جزءاً من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة وتأمين انسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب، باإاضافة لدعم الانتخابات والجهود المبذولة لوقف انتشار العنف.

يُذكر أن مصادر صحفية جزائرية قد أكدت عزم الجزائر تنظيم مؤتمر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، نهاية أغسطس الجاري للدفع بالعملية السياسية وإنجاح خارطة الطريق.

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