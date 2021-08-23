ترحيب أمريكي باجتماع دول الجوار الليبي المرتقب في الجزائر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بالمبادرة الجزائرية، لاستضافة وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر.
جاء ذلك على خلفية لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند مع وزير الخارجية الجزائري العمامرة في العاصمة التونسية، حيث اعتبر نورلاند المبادرة جزءاً من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة وتأمين انسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب، باإاضافة لدعم الانتخابات والجهود المبذولة لوقف انتشار العنف.
يُذكر أن مصادر صحفية جزائرية قد أكدت عزم الجزائر تنظيم مؤتمر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، نهاية أغسطس الجاري للدفع بالعملية السياسية وإنجاح خارطة الطريق.
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