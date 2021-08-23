عون يستعرض جهود إنجاح مؤتمري النفط والغاز المزمع عقدهما في تكساس وطرابلس

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- عقد وزير النفط والغاز ” محمد عون ” اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ” رفعت العبار “، لمناقشة ما جاء في لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وكالة ” بلومبيرغ ” المتعلق بمؤتمري النفط والغاز المزمع عقدهما بكل من تكساس وطرابلس، وعروض شركتي أيني الإيطالية وتوتال الفرنسية للاستثمار في ليبيا .

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن ” العبار ” – قوله – إن الوزارة على استعداد تام لتقديم كل الدعم لإنجاح المؤتمرين، لفتح آفاق التعاون المثمر للاستثمار مع الشركات الأمريكية العملاقة في مجال النفط والغاز، مؤكدًا أن فرص زيادة التعاون مع شركتي أيني وتوتال للاستثمار في ليبيا مُرحّب به .

من جانبه، أكد الوزير ” محمد عون ” أن وزارته مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني للمؤتمرين المزمع عقدهما بكل من تكساس وطرابلس، لما له من أثر إيجابي على صناعة النفط والغاز، بالتعامل مع الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في هذه الصناعة .

وأكد ” عون ” أن شركتي” أيني” و” توتال” تُعد من الشركات النفطية الكبيرة العاملة في ليبيا، وفي الإمكان زيادة التعاون في مجال الاستثمار، بما يخدم أهداف الوزارة .

وأشار الوزير إلى أن وزارة النفط والغاز؛ تتطلع لبرامج أو خطط تقدم لزيادة الإنتاج وتطوير الاكتشافات؛ بالتعاون مع الشركات الأمريكية وشركتي ” أيني ” و” توتال” .(وال)

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