النقاصة: على المجتمع الدولي العمل على اختيار قيادة “غير جدلية” للمؤسسة العسكرية

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مختار النقاصة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مهمة اللجنة تتلخص في مراقبة وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب عن كامل التراب الليبي.

أضاف في تصريحاته: “لم تُكلف اللجنة وليس من مهامها توحيد المؤسسة العسكرية، كما إن توحيد المؤسسة مهمة صعبة على اللجنة، وذلك بسبب انقسام المؤسسة العسكرية والهجوم على العاصمة” وفق قوله.

وواصل قائلًا أن العمل على توحيد الجيش الليبي يبدأ من خلال مباشرة وزير الدفاع بتوحيد الإدارات التابعة له بكافة ربوع البلاد ومن بينها الحسابات العسكرية وحرس المنشآت النفطية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في تنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية خاصة في ظل انقسام المؤسسة العسكرية.

وتساءل عن إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على إجراء الانتخابات دون الاهتمام بتوحيد المؤسسة العسكرية، وقال إنه على الأطراف الدولية الفاعلة الضغط على كل القيادات العسكرية والسياسية لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية موحدة واختيار قيادات لها غير جدلية وتكون بعيدة عن التجاذبات السياسية ولاؤها لله ثم الوطن.

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واختتم قائلًا أن التهديد بالحرب والتصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة الوسطى سيجعل الوضع متأزماً، وأن اللجنة تعمل بشكل مستمر على إبعاد شبح الحرب مجدداً.