بحضور شكشك.. وزير الصحة يتفقد بعض المرافق الصحية بمدينتي مسلاتة وترهونة

ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الإثنين رفقة خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس ومديري الإدارات بالوزارة والديوان؛ بزيارة تفقدية إلى بعض المرافق الصحية بمدينتي مسلاتة وترهونة، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الجولة بدأت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بزيارة إلى مستشفى مسلاته العام حيث تم الاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المستشفى، ومناقشة ملف الصيانة المستلم من قِبل جهاز تطوير المراكز الإدارية، والتطرق إلى مشكلة النقص في العناصر الطبية العاملة بالمستشفى.

كما تخلل الزيارة جولة داخل قسم الإسعاف والطوارئ، قسم العناية، قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وفي نهاية الجولة بالمدينة؛ توجه الوفد إلى مركز العزل مسلاته، للوقوف على ما تم توفيره للمركز من دعم وتجهيزات، وزيادة في السعة السريرية، وذلك من آجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

كما اطلع الوفد على المشاكل التي يعاني منها المركز، والاستماع إلى عدد من الأطباء والتمريض، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين به.

كما توجه الوفد إلى مستشفى ترهونة العام، والاجتماع مع مدير وموظفي المستشفى، وعميد البلدية، لمناقشة عدة ملفات ومن أهمها مشروع استكمال صيانة قسم الولادة بالمستشفى.

وتلى الجولة زيارة إلى مركز الكلى بترهونة والاطلاع على المشاكل الذي يعاني منها المركز، والوقوف على الاحتياجات، والاطمئنان على المرضى الموجودين داخله.

وفي ختام الجولة انطلق الوفد لزيارة مركز العزل ترهونة، والذي وعد وزير الصحة في الزيارة السابقة بصيانته وتجهيزه تجهيزًا كاملًا، وتم الاطلاع على مدى وحجم الجاهزية، ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيز القائم بالمركز، والذي من المزمع افتتاحه بداية الأسبوع المقبل بعد استكمال باقي التجهيزات الطبية والأجهزة الكهروميكانيكية.