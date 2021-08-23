“الهجرة الدولية” تدعم مراكز صحية في الجنوب الليبي

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن دعم فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بآلات وتجهيزات اختبار فيروس كورونا.

وقالت المنظمة الدولية على حسابها الرسمي في تويتر، إنها درّبت ستة فنيي مختبرات من فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في درج والكفرة وبنت بية، لمدة ثلاثة أيام، على استخدام وتشغيل ماكينات PCR الجديدة لإجراء اختبارات كورونا، بالإضافة للخرائط الوراثية والجينات المستهدفة لفيروس كورونا وتوجيه تدفق العمل المختبري.

يُذكر أن المنظمة المهتمة بشؤون الهجرة غير النظامية في ليبيا، تستهدف المناطق الجنوبية والحدودية التي تعاني تكدساً في أعداد المهاجرين وضعف الخدمات الصحية.

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