المنقوش تبحث مع كوبيتش ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” الإثنين، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة الأصعدة.

وأكدت ” المنقوش ” و” كوبيتش ” – خلال لقاء على المُضي قُدمًا في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وتطرقت اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؛ لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، بالإضافة إلى التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.

ووفقا للصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية؛ فإنه من المقرر أن يُخصص المؤتمر المرتقب الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة في الملف الليبي، لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين (2)، وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية، لتنفيذ بنود مؤتمر برلين (1)، (2)، وقراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال