دغيم للمنفي: يجب عليكم عدم التفريط أو التنازل في اختصاصاتكم لضمان التوازن السياسي الجغرافي الذي يحقق الاستقرار والسلام العادل

وجه عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، خطاباً لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

دغيم، وبحسب كتابه الذي نشره على فيسبوك، قال: “بصفتي عضوا في لجنة صياغة خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي أتقدم إليكم بالرد التوضيحي على كتاب الرأي لإدارة القانون رقم2/1/103 المؤرخ 23/8/2021 والذي خلص إلى ما يخالف إرادة المُشرّع ومقاصد النص والهدف منه وهو الأمر الذي كان يجب على إدارة القانون التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اداريا مراعاته”.

وتابع: “وردي التوضيحي وملاحظاتي كالآتي: المنطلق أن خارطة الطريق جزء مكمل للاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر 26.11.2018 يعتبر القانون الأسمى من القوانين والتشريعات النافذة ينسخها ويفسرها ويطورها بأحكامه، أولا: تم تقديم في النص الحق الأصيل للمجلس الرئاسي مجتمعا في تعيين وإعفاء السفراء وممثلي المنظمات الدولية على إجراء الاقتراح والترشيح على عكس النصوص السابقة في دلالة واضحة لحق الرئاسي مجتمعا كسلطة سياسية توافقية اتخاذ ما يلزم في حالة حدوث انسداد أو تأخر أو استغلال لسلطة إجرائية جزئية و قد كان النص لمعالجة أزمات سابقة، وثانيا: تم نقل اختصاص الاقتراح والترشيح من وزارة الخارجية إلى رئيس مجلس الوزراء ( اي مجلس الوزراء بالنصاب المحدد بالاتفاق السياسي ) وذلك النقل للخلل الجسيم في بنية وزارة الخارجية التراكمية وسياسات المعهد الدبلوماسي، وثالثا: تم منح اختصاص اخر جديد للمجلس الرئاسي وهو المصادقة واعتماد البعثات الدبلوماسية بما في ذلك القناصلة والقائمين بالأعمال والإيفاد للموظفين والملحقين الفنين وذلك لضمان التوازن السياسي والجغرافي في التمثيل وباعتبار وزارتي الدفاع الخارجية أذرع المجلس الرئاسي، ورابعا: تم إضافة الاتفاق السياسي كمرجعية إضافية للقوانين المعنية مما يعطي الحق للمجلس الرئاسي في مراجعة كل التعيينات والقرارات ذات الشأن وفق نصوص الاتفاق ومنها مراجعة محاضر اجتماعات المجلس الرئاسي بالخصوص وقانونية ما صدر عنها”.

وأتم كتابه قائلاً: “نأمل منكم كمجلس رئاسي منبثق عن ملتقى الحوار السياسي التواصل مع بقية أعضاء لجنة الصياغة بالخصوص وهم: “محمد بوسنينة، محمد تكالة، عبد الله عثمان، وافية سيف النصر، حسين الأنصاري، عزة الصيد، جازية شعيتر”، وذلك لتفسير نصوص صدرت عنهم وأقرها الملتقى، وعدم التفريط أو التنازل في اختصاصاتكم لضمان التوازن السياسي الجغرافي الذي يحقق الاستقرار والسلام العادل”.