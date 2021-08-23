امغيب: تركيا تخشى انتخاب رئيس لليبيا لخوفها من إلغاء اتفاقيات السراج

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب، تيار الإسلام السياسي وتحديدًا تنظيم الإخوان بالوقوف وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف امغيب ،في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين رصدتها “الساعة 24 “، هذا التيار لا يريد إجراء أي استحقاق انتخابي؛ لأنهم يعلمون جيدًا أنهم قد فقدوا أي شعبية لهم بالشارع الليبي، لافتًا إلى أن ما حدث في تونس جعلهم يخافون أكثر.

وذهب مغيب إلى أن تسويق التنظيم لمقترح الاكتفاء بالانتخابات التشريعية لحين وضع الدستور هو جزء من مخطط إثارة العراقيل في وجه الانتخابات بشكل عام، أو ليقللوا سقف تطلعات الشعب ويحاولوا تنفيذ مخططهم بانتخاب الرئيس عبر أعضاء هذا البرلمان بالمستقبل، تعويلًا على أنهم قد ينجحون عبر عقد الصفقات في تشكيل كتلة مؤثرة بهذا البرلمان.

وراهن مغيب على وعي الليبيين في رفض أي إغراءات مالية قد يحاول هذا التيار تقديمها، موضحًا أن الليبيين باتوا يدركون أن المال لن يكون قادرًا على حل مشاكلهم ومعاناتهم اليومية جراء انقطاع كهرباء ونقص سيولة وتدهور الوضع الصحي.

مغيب رأى أن تركيا هي من تخشى انتخاب رئيس للبلاد، كونها تعرف ما سيتبع ذلك من إلغاء للاتفاقيات التي أبرمتها معها حكومة الوفاق نهاية عام 2019.