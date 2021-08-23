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إيطاليا تقدم مساعدات لـ4 مستشفيات ليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها قدمت مساعدات لأربع مستشفيات في ليبيا.

وذكرت السفارة الإيطالية في ليبيا على موقع «تويتر»، أنه «تم تسليم شحنة أولى من الأدوات الطبية إلى مستشفيات صرمان وصبراتة ومرزق»، وكذلك تم «إيصال مولد كهربائي بقدرة 500 كيلووات إلى مستشفى ابن سينا في سرت».

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وأكدت السفارة أن المساعدات «تأتي تلبية لاحتياجات عاجلة»، وقد «تم إرسالها كجزء من جسر المساعدات الإيطالية، بالتعاون مع الحكومة ووزارة الصحة الليبيتين».

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بوابة الوسط

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