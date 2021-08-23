“الخارجية” تُعلن عن مؤتمر دولي بمشاركة أممية لدعم استقرار ليبيا

كشفت وزارة الخارجية عن ترتيبات تجري لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة، لدعم استقرار البلاد، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وستترأس ليبيا المؤتمر الدولي بمشاركة أممية، وستُدعى له الدول الفاعلة في الملف الليبي لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين 2 وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية لتنفيذ بنود مؤتمر برلين (1)، (2) وقراري مجلس الأمن رقم 2570 و 2571.

وأكدت الخارجية مُضي الحكومة قُدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لاستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.

يُذكر أن يان كوبيش قد التقى في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى، في إطار الجهود الرامية لدعم خارطة الطريق

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