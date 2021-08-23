“الخارجية” تُعلن عن مؤتمر دولي بمشاركة أممية لدعم استقرار ليبيا

كشفت وزارة الخارجية عن ترتيبات تجري لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة، لدعم استقرار البلاد، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.
وستترأس ليبيا المؤتمر الدولي بمشاركة أممية، وستُدعى له الدول الفاعلة في الملف الليبي لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين 2 وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية لتنفيذ بنود مؤتمر برلين (1)، (2) وقراري مجلس الأمن رقم 2570 و 2571.
وأكدت الخارجية مُضي الحكومة قُدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لاستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.
يُذكر أن يان كوبيش قد التقى في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى، في إطار الجهود الرامية لدعم خارطة الطريق
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