إطلاق المراحل التجريبية لخدمة تطبيق شهادة الحالة الجنائية عبر أجهزة الهواتف المحمولة

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- أطلقت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، المراحل التجريبية لخدمة تطبيق شهادة الحالة الجنائية من خلال أجهزة الهواتف المحمولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر مركز المعلومات والتوثيق، ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد “محمود عاشور”، ومدير المركز العقيد “البهلول شنانة”، ومهندسين من مركز المعلومات والتوثيق، وإدارة الشؤون الفنية والاتصالات.

وأبدى عميد “محمود عاشور” بعض الملاحظات حول هذه الخدمة، وكيفية تدفق البيانات بين المستخدم والجهات المسندة إليها تقديم هذه الخدمة.

من جهته، استعرض عقيد “البهلول شنانة”؛ المشاكل التي تُعيق العمل وسُبل تذليلها، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة من إطلاق هذه الخدمة، والخدمات الإلكترونية الأخرى التي سيعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.

يُشار إلى أن هذه الخدمة؛ تأتي ضمن الخدمات التي يعتزم مركز المعلومات والتوثيق إطلاقها؛ لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الأداء بالوزارة تقنيًا وخدميًا. (وال)

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