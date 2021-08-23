تنظيم داعش الإرهابي يتبنى هجوم زلّة الانتحاري جنوب ليبيا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن العملية الانتحارية التي استهدفت بوابة زلة الغربية بالجنوب الليبي.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي، في بيان لها: “بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة سيارة مفخخة على حاجز لمليشيات الطاغوت “حفتر” عند المدخل الغربي لمدينة “زلة” جنوب شرقي ليبيا، أمس، ما أسفر عن تدمير الحاجز وعدد من الآليات وإلحاق إصابات في صفوف عناصر الحاجز”.

وكان هجوم انتحاري استهدف أمس الأحد بوابة عند مدخل مدينة زلة جنوب شرقي ليبيا، دون خسائر بشريّة باستثناء مقتل منفذ الهجوم.