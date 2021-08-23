تنسيق “تونسي جزائري” بشأن الاجتماع المرتقب حول أزمة ليبيا

بحث وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة مع نظيره التونسي عثمان الجرندي في العاصمة التونسية، التنسيق المشترك للاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التونسية على الفيسبوك، والذي أكد التزام البلدين على التنسيق والتشاور في أهمّ القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحث أفق الاستحقاقات المنتظرة كاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

يُذكر أن الوزير الجزائري قد التقى في وقت سابق رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيتش، في العاصمة التونسية، للتحشيد لإنجاح المؤتمر الوزاري المرتقب لدول الجوار الليبي.

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