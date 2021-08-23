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التنسيق والمتابعة لتدريب وتأهيل “40” دبلوماسي ليبي في مصر

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- بحث مدير المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي “عياد البي”، رفقة رئيس قسم الدراسات والتدريب بالوزارة ” عبد الله شرف الدين ” الإثنين، مع السفير ” أحمد عبد المجيد ” نائب مدير إدارة ليبيا بالخارجية المصرية؛ التعاون في مجال توفير فرص التدريب لعدد من الدبلوماسيين الليبيين، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بالخصوص .

وأكدت السفارة الليبية في القاهرة – عبر صفحتها الرسمية – أنه تم الاتفاق مبدئيًا على قيام المعهد الدبلوماسي المصري بتدريب عدد (100) دبلوماسي ليبي، على أن تكون الدفعة الأولى مكونة من ( 40 ) دبلوماسيًا خلال الفترة القادمة .

كما اتفق الجانبان على أن يتولى معهد الدراسات الدبلوماسية الليبية والسيد القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، بأعمال التنسيق والمتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

وقالت السفارة الليبية في القاهرة، إن هذه الخطوة جاءت بتكليف من وزير الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش”. (وال)

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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