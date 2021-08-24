ملمحاً لبقاء حكومة الدبيبة.. اللافي: الانتخابات مهددة بالتأجيل

قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمدير السابق لقناة النبأ المقربة من أنصار الشريعة الإرهابية، وليد اللافي، إن “التصويت في الانتخابات الليبية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، قد يواجه تأخيرًا ما لم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية بداية الشهر المقبل”، حسب قوله.

اللافي، وفي تصريحات لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، أضاف: “أنه من المفترض أن يكون التصويت في 24 ديسمبر حدًا لعملية تقودها الأمم المتحدة، للتوفيق بين الخصوم وإنهاء عقد من الصراع في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب الإطاحة بالنظام السابق عام 2011″، حسب قوله.

واستشهد بمعلومات قدمتها المفوضية العليا للانتخابات، قائلاً: “إذا لم يتم إصدار الإطار القانوني بحلول بداية سبتمبر، فستكون هناك مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”، حسب قوله.

وأكد اللافي، أن “جميع الأطراف ملتزمة بإجراء الاقتراع في الوقت المحدد، معربًا عن تفاؤله بأن الانتخابات ستجرى في موعدها”، حسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

