بوريقة: جميع الاحتمالات مطروحة بجلسة البرلمان المقبل.. وهذا موعد إقرار قانون النواب

قال فيصل بوريقة، أحد فريق المسشتارين السياسين لرئيس مجلس النواب، إن كل الاحتمالات مطروحة بخصوص اجتماع مجلس النواب يوم 30 أغسطس المقبل المُزمع عقدهُ فى طبرق بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بعد أن قرر البرلمان استدعائه.

وأضاف بوريقة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن خلاصة اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم الإثنين، إن مُساعد الأمين العام”يان كوبيش” بالمستشار عقيله صالح عبر فيه عن رغبته لزيارة للمستشار الأسبوع المقبل وكذلك دعمه للقرار المُتعلق بّانتخاب الرئيس بشكل مُباشر.

وأكد أن عقيله صالح أفاد بأن قانون انتخاب مجلس النواب سوف يُقر بالجلسة ما بعد المقبلة، وأن القانون موجود ومن المُحتمل أن يتم الزيادة فى عدد أعضاء المجلس المقبل.

وشدد على أن زيارات عقيله صالح لكل من القاهرة والرباط وروما وجميعها تأتي فى إطار دعم هذه العواصم لمسار الانتخابات، متابعا:” تحديد مُوعد الأسبوع المقبل لزيارة السفير الإسباني”.