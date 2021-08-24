غدًا.. انطلاق حملة التطعيم الموسعة ضد «كورونا» في بنغازي

تنطلق، غدًا الأربعاء، حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس كورونا بمركز تطعيم بنغازي العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية.

وقالت إدارة الخدمات الصحية ببلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحملة تستهدف المواطنين والمقيمين بدءًا من عمر 18 سنة فما فوق، حيث «سيتم إعطائهم لقاح سينوفارم كجرعة أولى، وستعمل الفرق من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً».

وطلبت إدارة الخدمات الصحية من الراغبين في تلقي التطعيم إحضار بيانات الرقم الوطني ورقم جواز السفر وبالنسبة لغير الليبيين إحضار جواز السفر.

– إدارة التطعيمات: 915 ألف مستفيد من لقاحات «كورونا» حتى الآن

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مطلع هذا الشهر، عن توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، بمدينتي طرابلس وبنغازي.

وقال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، أول أمس الأحد، إن عدد المستفيدين من التطعيمات المضادة لفيروس «كورونا» بلغ 915 ألف مواطن.

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